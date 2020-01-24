【新冠肺炎】本港今日新增9宗　累計129宗確診一宗疑似個案 (22:36)

衛生署衛生防護中心公布，截至今日（11日）晚上8時，中心正調查9宗新增新型冠狀病毒確診個案，至今本港個案累計130宗（包括129宗確診個案和一宗疑似個案）。
衛生防護中心今日下午公布6宗新確診個案及3宗初步陽性個案，至晚上公布3宗初步陽性個案均確診，其中（第123、124、125、126、127及129宗個案）與昨日（10日）公布的香港到埃及旅行團的群組個案有關，為第119、120及121宗個案3名病人的團友和旅行團領隊。
該旅行團於3月6日乘坐土耳其航空TK695（經濟艙）由埃及開羅到土耳其伊斯坦布爾，再由伊斯坦布爾乘坐土耳其航空TK70（經濟艙）於3月7日抵港，曾乘坐該兩班航班相同機艙的人士，應致電衛生防護中心熱線2125 1122。
此外，衛生防護中心正就一宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。個案涉及一名廣東深圳的25歲男病人，他乘坐國泰航空CX260（經濟艙）從法國巴黎於3月10日抵港。曾乘坐上述航班同一機艙的乘客應致電衛生防護中心熱線。
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