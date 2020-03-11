3人涉空頭支票詐騙名表　還押3月16日再訊 (21:30)

被告依次為15歲職訓局（VTC）一年級男學生，報稱無業的張浩賢（17歲）及陳漢樑（30歲）。3人同被控一項串謀詐騙，指稱他們於2020年3月9日一同串謀，向3間鐘表公司的職員，不誠實及虛假出示一些銀行過數單，訛稱款項已付予相關鐘表公司，並由15歲男生代取3隻勞力士。

陳漢樑另被控管有危險藥物及管有適合及擬用作吸食危險藥物設備共兩罪，指他於同日在九龍海灣酒店1211號房管有1克甲基苯丙胺（俗稱「冰毒」）及兩個玻璃冰壺。

據悉，警方當場拘捕首被告，他聲稱獲得名表後會前往旺角一商場交貨予次被告。警方在該商場拘捕其餘兩名被告，當中第三被告持有涉案酒店房間鎖匙，警方在房內搜出虛假過數紀錄、聯絡鐘表公司所用的電話卡等。

相關報道：存空頭支票網購110萬元名表 警破詐騙集團拘4人

其他報道：時代廣場上月「和你lunch」釀打鬥 警再拘3男女

其他報道：九巴200巴士半年內設橫趟車窗助空氣流通