【新冠肺炎】本港增6宗確診3宗初步陽性　涉埃及團友及領隊 (17:55)

以下是確診個案：

第122宗

．22歲女子，空中服務員，居住小瀝源廣林苑茂林閣

．乘坐國泰CX320航班，是東莞確診者其中一名密初接觸者

．2月21日到過阿姆斯特丹；

．2月25日至3月2日在香港；

．3月3日至3月7日在馬德里；3月6日流鼻水，3月8日返港

．3月9日發冷

．在檢疫中心發燒至37.7度後入院

．在航班上已有不適，會追蹤緊密接觸者

第123宗

．57歲男子，埃及團團友，居住深井碧堤半島7座，在食環署長洲市政大廈上班

．3月7日回港

．3月8日出現發燒和咳

．3月8日及9日，曾在深井的餐廳用膳

．3月10日曾與同事食飯，聯絡同事檢疫

．妻子已入仁濟醫院，初步檢測結果呈陽性

第124宗（第119宗的太太）

．59歲女子，埃及團團友

．3月6日有咳及鼻水

．3月4日在埃及，3月7日回港後，曾與丈夫到富亨商場看醫生

．丈夫確診，入那打素醫院

．丈夫及兒子為密切接觸者

第125宗

．埃及團導遊，23歲男子，住德福花園，和家人同住

．入檢疫中心後有發燒，送入聯合醫院

．3月7日由埃及回港後曾與親戚拜山，與朋友飯聚

．3月8日安排入檢疫中心，但未入已發現有發燒，送聯合醫院

第126宗及127宗為夫婦

．埃及團團友，兩人均已退休，住麗港城26座與女兒同住

．回港後曾到附近公園，到街市買餸

．3月10日送往檢疫時，已發現有發燒，之後送入聯合醫院

以下為初步陽性個案：

第128宗

．第58名確診者女兒，36歲

．3月1日完成檢疫，其間沒有病徵

．3月8日肚瀉，翌日入明愛醫院

．潛伏期較長達21日

第129宗

．52歲女子，埃及旅行團團友，第123宗確診者的妻子

．3月8日有咳嗽及喉嚨痛

．入仁濟醫院後有發燒、肺片有花

第130宗

．31歲女子

．2月29日坐CX250由倫敦返港

．第114宗個案亦坐過上述航班

．3月3日發燒後入院

另外，衛生署衛生防護中心總監黃加慶表示，已在全港13間胸肺科診所等放置收集箱，收集市民在私家醫生就診後回家自行採集的深喉唾液樣本化驗樣本。