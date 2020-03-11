【新冠肺炎】康文署部分球場重開　乒乓球教練：連月無收入終可教班 (16:21)

康文署多個陸上運動設施早前因新型冠狀病毒疫情而暫停開放，今（11日）起重開部分設施，其中旺角花園街市政大廈開放部分羽毛球場、壁球場及乒乓球場，有乒乓球教練與學員到場打乒乓球，教練指出，自1月29日起多個場地停止開放，加上學校停課，導致收入頓失，今喜見場地重開。
花園街市政大廈有職員在門口為入內市民量體溫，有市民誤以為花園街公共圖書館亦開放，走進大廈後才獲告知不開放，敗興而回。大廈11樓開放三間房讓市民打乒乓球，另有一間壁球室開放；12樓原本放置三張乒乓球的房間，現只放一張乒乓球枱；13樓的三個羽毛球場則開放兩個場。到場者要到11樓探熱及簽到，而各樓層各處亦貼出告示，列明為減少社交接觸，「任何時候，每個球場或球枱只限最多4人逗留」。
在11樓壁球室內，朱教練與王小姐正單對單上乒乓球課。朱教練稱，以往教約20個單對單乒乓球班及到3間學校教乒乓球，但因康文署關閉場地及停課，自1月底已不能教班，致收入頓失。他指出，今早在花園街市政大廈教兩小時單對單乒乓球班後，晚上會去另一康文署場地教3小時單對單乒乓球班。
大學生林小姐和梁先生今日中午12時到市政大廈11樓打壁球，下午1時轉到12樓打乒乓球，二人現正停課。林小姐說，早料到場做運動人數不多，加上已多月不能外出打波，故租場打波。梁先生說康文署場地闊絡，相信較逛街安全，不擔心會感染新冠病毒肺炎。
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