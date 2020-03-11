科大研殺菌塗層噴一次有效3個月　可殺滅新冠病毒 (14:45)

科大化學及生物工程學系兼環境及可持續發展學部教授楊經倫表示，殺菌塗層有「微膠囊」，可裹住殺菌劑，噴灑塗層後，可在物體表面形成殺菌層，殺菌劑會慢慢滲出，持續殺死病毒及細菌，亦可防止微生物黏附在物體表面。

根據研究結果，殺菌塗層可有效殺滅99.9％的麻疹、腮腺炎、德國麻疹等高傳染性病毒，更可殺滅99.9％的貓杯狀病毒。貓杯狀病毒被視為檢測殺毒效果的指標，其抗藥性高於所有冠狀病毒，包括引發當前疫情的新冠病毒。

楊經倫說，殺菌塗層在九龍醫院和靈實胡平頤養院兩項臨牀試驗中，證實對殺死抗藥性微生物細菌有效。在醫院的隔簾試驗中，耐藥性細菌數量於3周內降低了超過98.7％。除了醫院，研究團隊亦跟水務署和渠務署合作，在水管及下水道內壁測試新塗層用以預防微生物污染及喉管鏽蝕。

團隊與商業伙伴捷和實業已將相關塗層應用到逾70多家日託中心、幼稚園和中小學。本周初，政府的公營機構試用計劃徵集抗疫科研成果，楊經倫表示，希望可透過計劃接觸老人院，應對疫情。

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