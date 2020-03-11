莫乃光：美國年度報告將認證香港民主狀況　料帶來後果嚴重 (13:30)

4名行政會議成員、3名民主派立法會議員上周到訪美國，有份赴美的公民黨譚文豪、會計界梁繼昌、資訊科技界莫乃光今早（11日）匯報行程。過往美國每年均會就香港民主、人權等情況撰寫報告，梁繼昌稱在《香港人權與民主法案》通過後，今年年度報告中除談及香港高度自治情況，將列出美國對香港的期望，包括要做的事、不可做的事，才延長對香港高度自治情況的認證。
莫乃光解釋，報告會成美國對香港的人權、民主狀況的認證，相對過去政策法每年批評香港自治情況，料新報告帶來的後果可更嚴重。他指出，新報告會涉及更多部門，美國商務部亦要參與，將認證香港人權狀況是否合格，又稱去年曾向美方反映，報告可劃下「紅線」，例如9月立法會選舉會否DQ參選人、會否有其他記者被拒入境、有否政治逼害檢控，甚至《基本法》23條立法。
至於制裁香港官員，莫乃光稱美國《馬格尼茨基法案》本身已賦予美國總統權力，制裁任何地區侵害人權的人，《香港人權與民主法案》則寫明機制及如何在香港執行，包括非法疑犯移交、無理拘禁及酷刑等。
譚文豪說，訪美後更了解美方啟動制裁的要求，認為去年7月21日元朗襲擊、8月31日港鐵太子站、新屋嶺扣留中心的事件均符合條件，負責的警方指揮官應列在制裁名單上。他又建議可提供渠道供市民直接投訴。
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