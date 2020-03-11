殉職關員黎志恒今出殯　獲最高榮譽喪禮安葬浩園 (14:12)

一名海關代表到墓前獻花圈，海關關長鄧以海將摺好的區旗交予黎志恒胞兄，並慰問數名親屬。在場者陸續上前獻花鞠躬。

【11:17】今年1月於沙洲追截走私船殉職的39歲署理高級關員黎志恒，今早在紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、海關關長鄧以海等到場致哀。黎志恒靈柩將於今日中午安葬浩園。

上午9時半，海關關長鄧以海、消防處長李建日、警務處長鄧炳強陸續到場，三人均於制服手臂位置掛上黑色布條。至上午10時許，特首林鄭月娥、政務司長張建宗、律政司長鄭若驊、財政司長陳茂波等官員乘座駕先後抵達靈堂致祭。

悼念儀式於上午10時15分開始。7名負責扶靈的海關人員及儀仗隊人員列隊步入靈堂。儀仗隊人員將區旗揚起，緩緩蓋上靈柩，各官員及海關人員其後逐一上前，向靈柩鞠躬及獻花圈。

至近11時，儀仗隊奏起哀樂，海關人員將靈柩扶出靈堂，再由仵工抬上靈車。一名男親友手持黎志恒的遺照，連同另外兩名男親友一同步上靈車。約20名海關人員面向靈車肅立敬禮。靈車於11時駛出，約14名海關人員在兩側伴隨，作最後送別。