康文署部分體育設施及圖書館今日重開 (09:10)

．重開的室內體育設施：羽毛球場、壁球場、乒乓球室／枱、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。

為免人多聚集及減少社交接觸，康文署會在重開的運動設施採取特別措施，包括限制設施使用及逗留人數、暫停開放觀眾席、取消團體作賽，而羽毛球場、草地滾球場及乒乓球枱以隔球場／隔球道／隔球枱方式開放。各康樂場地的更衣室及沖身設施暫停開放。

．香港中央圖書館及6間主要圖書館（大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館、屏山天水圍公共圖書館）局部開放，實施特別開放時間（周一至六下午1時至8時開放，周日及公眾假期由上午9時至下午5時開放）。

為免人多聚集，圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。12歲以下兒童必須在成人陪同下才可進館。館內附設的報刊閱覽室、參考圖書館、電腦資訊中心及所有電腦設施、學生自修室等暫停開放。

．香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館開放部分展覽設施，而所有互動式展品及公眾節目暫停。

每日實施特別開放時間，由上午10時至下午5時（休館日除外）。當中，香港藝術館及香港文化博物館將採取分段式（每節兩小時）入場以控制人流，參觀者以先到先得方式進館。12歲以下之小童須由成人陪同入場。

康文署提醒，所有進入公共圖書館和博物館的人，進場前建議佩戴自備的口罩，以及須接受體溫檢測。各場地將加強清潔措施，包括於每節參觀時段之間進行清潔。