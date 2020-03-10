【新冠肺炎】本港再增兩確診　為食環署員工埃及團友 (23:48)

第120宗確診：

．59歲男子，有長期病患

．3月7日出現流鼻水，3月8日出現發燒

．3月9日到屯門醫院求醫

第121宗確診：

．59歲女子，過往健康良好

．3月7日出現發燒

．3月9日到屯門醫院求醫

衛生防護中心稱，上述夫婦與確診的食環署員工，參加同一埃及旅行團，3月6日乘坐土耳其航空TK695（經濟艙）由埃及開羅到土耳其伊斯坦布爾，再由伊斯坦布爾乘坐土耳其航空TK70（經濟艙）於3月7日抵港。

【21:57】本報從3個獨立消息了解，本港再新增兩宗確診個案。兩人是今午（10日）確診的食環署員工所參加的新華埃及旅行團團友。據了解兩人是一對夫婦，目前正在屯門醫院留醫。

衛生防護中心下午公布，本港第119宗個案是一名大埔墟街市食環署員工，2月27日至3月7日參加新華旅遊的埃及團，一行8人，病人回港當晚已感不適。

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