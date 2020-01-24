港府對北海道、意大利、部分法德西班牙地區發紅色外遊警示　3．14起實施檢疫令 (21:07)

港府晚上宣布，鑑於法國的布爾岡－法蘭琪－康堤及大東部地區、德國的北萊茵－威斯特法倫州地區、日本北海道，以及西班牙拉里奧哈、馬德里及巴斯克地區爆發新型冠狀病毒肺炎，今日（10日）對上述地區發出紅色外遊警示。此外，因應意大利疫情個案數字持續及迅速上升，政府決定將現時對意大利艾米利亞—羅馬涅、倫巴第及威尼托地區生效的紅色外遊警示擴展至意大利全國。
衛生署表示，因應港府對上述國家或地區發出紅色外遊警示，署方亦會對有關的抵港旅客加強衛生檢疫安排。由3月14日零時零分起，衛生署港口衛生科人員會根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），向所有於抵港前14日曾到上述國家或地區（不論是否香港居民）發出檢疫令，安排入住檢疫中心進行檢疫。
紅色外遊警示提醒計劃前往上述國家或地區的市民調整行程，如非必要，避免前往。市民若必須前赴上述國家或地區，應密切留意新型冠狀病毒的最新情況及衛生署相應發出的旅遊健康建議，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線（852）1868。回港後，若出現發燒或其他病徵，應立即求診，主動告訴醫生最近曾到訪的地方及有否接觸動物，並佩戴外科口罩直至回港後14天，以防傳染他人。
．聯絡中國駐法國大使館，領事保護協助電話：（33）153758840。
．聯絡中國駐德國大使館，領事保護協助電話：（49）3027588551。
．聯絡中國駐日本大使館，領事保護協助電話：（81）3-34033064。
．聯絡中國駐西班牙大使館，領事保護協助電話：（34）699089086。
．聯絡中國駐意大利大使館，領事保護協助電話：（39）3939110852。
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