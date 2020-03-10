2008年天瑞邨麥當勞有份圍毆青年致死　兩男謀殺罪成判終身監禁 (21:40)

兩名被告依次為鍾振豐（32歲）及黃俊敏（33歲）均否認一項謀殺罪。控罪指稱兩人於2008年10月2日，在天水圍天瑞邨商場麥當勞快餐店內，與其餘7人謀殺男子潘嘉恩（終年25歲）。二人潛逃內地10年，其後被押解返港。經過多日審訊，陪審團今早10時09分開始退庭商議，至下午4時30分，陪審團以5比2大比數裁定第一被告謀殺罪名成立，並一致裁定第二被告謀殺罪名成立。

辯方兩名律師代表在求情時均提到，兩名被告均不是主腦，證據上沒顯示是由他們對死者作致命一擊，沒有意圖亦不想導致任何人死亡，他們承認誤殺罪也顯示一定程度悔意，而第二被告是在酒精影響下犯事，是一時衝動。

法官聽畢陪審團裁決及兩名被告求情後表示，兩名被告參與了一宗兇殘的謀殺案，只因死者對被告及其他的涉事者不尊重就殺死他，是不需要的，而法官對謀殺案並無酌情決定權，只能判處兩名被告終身監禁。

死者的家屬亦有到庭聽審，法官最後向他們作深切慰問，希望結案後他們對事件有個了結，可以好好生活下去。

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