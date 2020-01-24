【新冠肺炎】葵青區議會通過反對指定診所議案　醫管局代表稱暫無啟動需要 (19:42)

不少區議員質疑醫管局區內指定診所的安排及選址。九龍西醫院聯網總行政經理暨瑪嘉烈醫院副行政總監（運作）黃立己強調，現階段看不到有啟動指定診所的需要。

九龍西醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務部部門主管陸雲補充，局方在2009年豬流感肆虐時亦曾設立指定診所，目的是分流公院病牀供應壓力，強調新型冠狀病毒並非經空氣傳播，而是近距離飛沫傳播，籲市民毋須過分擔心。

另外，黃立己表示，因應疫情發展，已在聯網內添加隔離及監察病牀，懷疑個案會先被送到監察病牀並即日安排進行測試。至於探病安排，他指了解親友心情，院方已實施視像探病、恩恤探病等措施。

黃立己又稱，聯網所需個人防疫物資佔醫管局總量約16%，即每日2000個N95口罩及600盒外科口罩等。他表示，防疫物資充足，惟N95數量剩約一個月使用量，籲醫護謹慎使用。

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