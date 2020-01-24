【新冠肺炎】葵青區議會通過反對指定診所議案　醫管局代表稱暫無啟動需要 (19:42)

葵青區議會今日（10日）召開會議，決議是否反對南葵涌賽馬會普通科門診和伍若瑜夫人普通科門診診所，成為新型冠狀病毒肺炎下，負責接收輕微發燒或出現上呼吸道感染病徵的指定診所。表決前，兩名醫管局代表在席解答議員質詢，決議最終以24票贊成，6票棄權，0票反對獲通過。
不少區議員質疑醫管局區內指定診所的安排及選址。九龍西醫院聯網總行政經理暨瑪嘉烈醫院副行政總監（運作）黃立己強調，現階段看不到有啟動指定診所的需要。
九龍西醫院聯網家庭醫學及基層醫療服務部部門主管陸雲補充，局方在2009年豬流感肆虐時亦曾設立指定診所，目的是分流公院病牀供應壓力，強調新型冠狀病毒並非經空氣傳播，而是近距離飛沫傳播，籲市民毋須過分擔心。
另外，黃立己表示，因應疫情發展，已在聯網內添加隔離及監察病牀，懷疑個案會先被送到監察病牀並即日安排進行測試。至於探病安排，他指了解親友心情，院方已實施視像探病、恩恤探病等措施。
黃立己又稱，聯網所需個人防疫物資佔醫管局總量約16%，即每日2000個N95口罩及600盒外科口罩等。他表示，防疫物資充足，惟N95數量剩約一個月使用量，籲醫護謹慎使用。
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