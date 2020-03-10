【新冠肺炎】本港增3確診　包括59歲食環署人員　大埔街市工作 (16:47)

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（10日）於記者會表示，本港新增3宗確診個案，包括一名任職食環署的59歲男子，於大埔街市工作。本港累計有119宗個案，包括118宗確診個案及一宗疑似個案。
第117宗確診：
．印度旅行團群組、溫哥華確診者的女兒
．旅行團患者2月24日從印度返港後，住在女兒碧瑤灣28座的家
．女兒3月9日發燒，3月7及8日在家
第118宗確診：
．第117宗確診者的外傭
．3月4日咳、有痰、喉嚨痛、流鼻水
．3月9日發燒
第119宗確診：
．59歲男子，食環署人員，於大埔街市上班，最後一日上班日子為2月26日
．與太太及兒子居於大埔富亨邨亨泰樓
．2月27日起赴埃及旅遊，3月7日返港
．返港後有咳及發燒
張竹君表示，經警方協助找到第68宗確診者、58歲的士司機曾接載的26名乘客，以及69名有可能接觸到該司機的人，全部無病徵，暫時相信該司機無傳染病毒予其他人。
醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日新增5名確診者出院，分別為第73、75、86、87及96宗，累計有65人已出院；仍有51名確診者留院治療，其中有1人危殆、2人嚴重，其餘48人穩定。
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