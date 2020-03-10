【新冠肺炎】本港增3確診　包括59歲食環署人員　大埔墟街市工作 (16:47)

第117宗確診：

．印度旅行團群組、溫哥華確診者的女兒

．旅行團患者2月24日從印度返港後，住在女兒碧瑤灣28座的家

．女兒3月9日發燒，3月7及8日在家

第118宗確診：

．第117宗確診者的外傭

．3月4日咳、有痰、喉嚨痛、流鼻水

．3月9日發燒

第119宗確診：

．59歲男子，食環署人員，於大埔墟街市上班，最後一日上班日子為2月26日

．與太太及兒子居於大埔富亨邨亨泰樓

．2月27日起參與新華旅遊團赴埃及旅遊，3月7日返港

．返港後有咳及發燒

張竹君表示，經警方協助找到第68宗確診者、58歲的士司機曾接載的26名乘客，以及69名有可能接觸到該司機的人，全部無病徵，暫時相信該司機無傳染病毒予其他人。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今日新增5名確診者出院，分別為第73、75、86、87及96宗，累計有65人已出院；仍有51名確診者留院治療，其中有1人危殆、2人嚴重，其餘48人穩定。

新冠肺炎 相關報道：

「鑽石公主號」郵輪一康復者返港後再確診

意領館接港府通知 周五起意大利抵港者須14天強制檢疫