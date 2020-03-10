行會成員訪美交流　陳智思：親自向美議員解說　免對方只知一面之詞 (18:00)

在《香港人權與民主法案》方面，陳智思稱討論「制裁」歷時僅10至15分鐘，他稱《法案》推出時為香港出現最多爭議的時候，並非合適時間，會製造更多矛盾，以致港人更分化；而「制裁」說法亦令香港商界擔心會否牽涉其中。他強調很多企業放眼內地市場，任何令社會分化的事也對美資企業造成很大影響。

陳智思又稱，今次交流有機會表達不同聲音，認為親自解說，比美國官員、議員只聽一面的信息好。

被問到4名行會成員出席是否意味政府更重視港美關係，新民黨主席葉劉淑儀稱，行會成員以個人身分訪美。她又強調自己多次與美國高級官員交流，對方稱制裁門檻很高，包括出現非法禁錮、酷刑等，認為港無可能發生，會議上亦無人提及制裁名單等事宜。

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