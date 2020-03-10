興德前校長助理違規在校工作　不服上訴稱《教育條例》違憲阻職業自由 (16:00)

上訴方爭議，《教育條例》目的為確保學校的教育質素等，惟上訴人張錦輝（44歲）當時以文員身分在校任職，認為控罪需證明上訴人當時在校擔任教職，以及有機會接觸學童。上訴方又爭議，除了教師一職，學校仍存有不同種類的職業，例如小賣部職員等，認為《教育條例》限制上訴人選擇職業的自由，屬不合憲，應被廢除。

就上訴人未向局方申請許可便進入校園的做法，上訴方形容相關書面批准方式過分嚴苛和不切實際，認為可交由校方自行決定。但法官質疑，有關做法或衍生管理層濫權等問題。

律政司一方表示，有關條文沒要求控方證明被告是否擔任教職，或有機會接觸學童，又認為《教育條例》有預防性質，需避免學生受不當影響。

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