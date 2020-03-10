【新冠肺炎】林鄭月娥：爭取日內公布進一步港口衛生及檢疫措施限制 (11:43)

林鄭月娥指出，措施需考慮該國家或地區的感染人數及分佈、確診個案增加速度、當地監察控制措施、港人到訪該國家或地區的頻密程度，同時要考慮香港的承受能力，包括檢疫中心措施是否足夠、人手安排、公立醫院隔離病房及病牀的數目。

目前仍有部分港人滯留湖北，林鄭月娥表示，正計劃派第二批包機接載他們返港，但因湖北仍屬嚴控地區，交通需作特別安排，要準備大量工夫，並與湖北省當局商議，現時未能公布時間，希望盡快公布詳情。

另外，政務司長早前表示2月公布獨立檢討委員會的細節，林鄭月娥今回應稱，現時疫情嚴峻，加上面對金融問題，政府將全副心思投放在疫情控制，短期內不會就其他工作進一步回應。

財政司長陳茂波在行政會議前表示，歐美股市急挫，港股今早高開，但呼籲投資者仍要加倍小心留意風險。他強調本港銀行體系運作正常，金管局、證監會等會繼續密切監察市場情況，重申政府會適時加固防禦措施，維護香港金融穩定。

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