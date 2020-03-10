陳茂波回應大跌市：嚴陣以待　適時加固防衛措施 (00:12)

•香港的股市在3月9日隨外圍因素，包括燃油價格及亞洲時區交易的美股指數期貨急劇下跌而相應下挫，恒指跌幅超過1000點（逾4%）。香港市場的表現與主要區內的市場一致。雖然波幅及成交額較大，但股票、期貨及衍生工具市場均如常有序地運作。

•港交所的交易、結算及風險管理運作均有序及妥善地進行。

•證監會一直密切監察證券市場的場內及場外交易活動，確保沒有異常的交投活動、存倉或市場操控的情況。

•貨幣市場方面，香港的外匯市場保持有序運作。港元匯率近月大致維持在7.76至7.79水平，市場雙向交易正常。銀行體系亦運作正常。香港銀行財政穩健，資產質素良好，有能力應對經濟周期轉變。金管局會繼續監察市場情況，維持香港的貨幣及外匯市場有序運作，並根據聯繫匯率制度確保貨幣穩定。

•過去幾年，政府做了多輪防震措施和壓力測試，加強市場抵禦衝擊的能力，並提升了對相關機構以至市場行為的監管。

•面對市場波動，政府會一如既往，嚴陣以待，繼續密切留意市況的發展，並按情況適時再加固防衛措施，維護香港的金融穩定。