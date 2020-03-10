【新冠肺炎】本地口罩品牌社企模式營運支援弱勢　料月產千萬口罩 (10:12)

「masHker本土好罩」4名創辦人均有醫藥及科技背景，正籌備在港設立兩條口罩生產線，供應口罩予本地市場。創辦人之一禤彥勳表示，他們今日（10日）推出「買兩盒捐一盒」慈善預售計劃，市民每購買兩盒口罩，公司將捐出一盒予受惠機構，預售計劃中盒裝口罩為「50+1片」特別版，以宣揚「+1分享」概念。

他們已投入逾300萬元成立生產線，5.5噸口罩內外層不織布已到貨，可製造1000萬個口罩，並自設「無塵車間」，而口罩的過濾層及機器將於本月中到港，料最快月底投產，每月可生產1000萬個口罩，會作認證測試，料細菌過濾率逾99%。另一創辦人許天浩負責採購原料及機器，他說過程艱巨，於全球各地物色過濾層，「落了訂都會取消訂單，更每天漲價」。

禤彥勳說，生產線將傳達「助人自助」理念，料每條生產線需10個人手，聘請傷健者從事口罩包裝、原材料處理或監督等，亦會積極運用團隊本身創科知識與經驗，設計不同口罩類型及醫療產品，推廣本土科研商業化發展。