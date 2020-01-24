政府倡錦田南3地建9000公營房屋單位　料最快2026年遷入 (22:52)

元朗區議會轄下的「房屋及城鄉規劃和發展委員會」將於下周三（18日）討論有關事宜。根據土木工程拓展署資料，該3幅土地分別位於錦田河背水道與東匯路交界、錦莆路與東匯路交界，以及鄰近青朗公路、位於錦河路的一幅土地。3幅用地面積約18.5公頃，分別各興建9幢、8幢及4幢樓宇，提供合共9000個公營房屋單位。房屋署會在各地盤提供康樂、社福和零售設施等。

土拓署稱，未來在錦田南發展的公營及私營房屋規模，不會對錦上路、博愛交匯處等附近交通造成負面影響，但考慮到錦上路屬較早期興建的鄉村道路，未能符合現時的道路標準，建議在工程期間，把錦上路提升至雙線雙程不分隔車道，以及建議在博愛交匯處提供專線由青山公路左轉元朗公路，以改善現時博愛交匯處西行左轉，即由錦田往十八鄉行車相對緩慢的情況。

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