記者將軍澳遭防暴警推跌傷頭警表慰問　有線：極度遺憾 (21:45)

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網媒PSHK提供的片段顯示，昨晚近午夜12時，人群向尚德邨方向跑，當時穿著記者反光衣、戴頭盔的有線記者跟隨人群，防暴警尾隨前進，其中一名防暴警走到記者背後，以左手的圓盾推了記者一下，記者向前仆倒，頭部着地。有線新聞報道，該台記者游俊華事後感到暈眩、耳鳴，左邊頭部紅腫至翌日未散。

警方回應指出，當時現場人多混亂，警方從網上一些新聞片段見到有記者於警方行動期間受傷，對此表示慰問，強調十分重視及尊重傳媒採訪的自由和權利，如傳媒工作者因不滿而作出投訴，投訴警察課及監警會會公平公正處理。

有線新聞表示，不接受警方解釋，片段顯示記者與警方同一方向前行，背後原本沒任何警員，但防暴警突然打斜走到記者背後，用盾牌推撞記者，令她在毫無防避下跌傷，警員事後不顧而去。警方的回應迴避具體事實，有線表示極度遺憾，要求警方盡快主動調查，交代涉事警員身分，公開調查結果。

記協向行政長官林鄭月娥發公開信，批評她一直強調尊重新聞自由，但無力約束警隊，令無數新聞工作者在過去9個月採訪警民衝突事件期間受辱、受傷，當中絕大部分施暴者為前線警務人員，促請她立即採取行動整肅警隊，嚴懲違反紀律甚至違法襲擊新聞工作者的警務人員。

香港新聞行政人員協會高度關注有線記者受傷一事，提及無綫和Now新聞台採訪隊昨日在大埔採訪期間，曾被警方的胡椒噴劑噴中，對兩宗事件表示極度遺憾，要求警務處長徹查及責令警務人員尊重新聞採訪自由。

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