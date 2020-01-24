公屋申請者入息及資產限額倡調高　二人家庭入息最高19,430元 (20:25)

房屋署長唐智強會上表示，同意可能有更多市民因失業等情況而符合公屋申請資格，但他強調，新的申請者將排在隊尾。他承認未來5年公營房屋落成量不足夠，政府會繼續覓地建屋、增加過渡房屋，以及為輪候公屋逾3年申請者提供現金津貼，以紓緩住屋問題。

立法會議員麥美娟稱，房委會每年按機制調整公屋申請者的入息和資產限額，但在機制下，領取最低工資的基層市民或不符公屋申請資格，如兩夫婦均任職保安，每日上班12小時，即使只領取最低工資，亦超出公屋申請者入息限額，建議房委會檢討機制。

另外，唐智強稱，政府將增加「首置上車盤」供應，其中觀塘安達臣道首置盤用地料於未來數星期招標，政府會在賣地條款上要求發展商需興建1000伙首置單位。

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