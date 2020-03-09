警西區再搜獲水喉通炸彈 (20:10)

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華說，深入調查周末搜獲的證物，發現當中有黑火藥、電子火柴、8塊用作製作遙控裝置的電路板，以及有低燃燒點的鎂粉、混水後會釋放氫氣及有輕爆炸性的鈉、硝酸銨以及注有電油的滅火器。李桂華指出，硝酸銨混和電油可製作炸彈。他說，會聯同海關調查這批爆炸品原材料如何入口。

李桂華又說，在廣福邨拘捕疑犯時，遭區議員拍門要求解釋行動，又有附近市民包圍涉事單位，形容當時「群情洶湧」。他指出，探員當時持法庭手令上門調查，亦已向區議員解釋警方正進行調查，着他在門外等候。他說，因擔心有人搶犯，遂要求軍裝警協助探員押犯離開，其間有人報警稱有人被困單位內，又打破火警鐘，令大廈升降機停止運作，又在每一個樓層按升降機，令他們押犯時升降機「層層停」，阻礙他們工作，令他們感到無奈。他指出，若有證據有人阻差辦公，會跟進調查。

警務處助理處長（刑事）袁旭健表示，未來會聯同其他政府部門舉行更多反恐演習，增強應付本土恐怖主義的能力。被問及會否引用《聯合國（反恐怖主義措施）條例》控告炸彈案疑犯，他說，會檢視相關證據並與律政司聯絡，不排除任何可能。被問及會否提升本港恐襲風險級別，他表示會繼續情報蒐集及留意相關情況。

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