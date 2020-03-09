【新冠肺炎】港人赴泰一度被拒登機　終毋須健康證明兼獲發「放行書」 (20:40)

陳先生一家原定乘搭下午5時香港航空班機前往曼谷度假，惟他到達機場後，航空公司通知他們必須取得「健康證明書」才可登機，一家因此濟留機場，未能如期出發。

陳先生表示，有朋友乘搭其他航空公司航班今日出發到泰國，「人哋已經落咗機玩緊」，行程未受影響，一方面質疑香港航空做法，又質疑泰國當局下達的命令不清晰，究竟相關措施何時實施，入境後是否需馬上隔離，他現時仍未了解清楚。

除了陳先生一家，另有兩個家庭亦濟留機場，不獲香港航空放行登機。陳先生亦表示，有同一航班的乘客已放棄行程返家。

經數小時擾攘，香港航空突改變政策，登機者毋須出示健康證明書，乘客獲發「放行書」（Release of Indemnity）便可登機，陳先生一家獲安排轉乘晚上9時起飛，香港航空前往曼谷另一航班。

據香港航空發給登機旅客的放行書，除列出旅客詳細個人資料，航空公司更列明，若乘客最終被拒入境或遭隔離兩星期，乘客自己須負上全責。

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