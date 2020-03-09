【新冠肺炎】本港新增一宗確診　為印度裔商人司機 (18:00)

第116宗確診：

．44歲男子，印度裔，無外遊紀錄，為第106宗確診者（56歲印度裔商人）的司機，本地感染個案

．3月4日曾到機場接僱主機，5日載僱主去看醫生

．3月6日入住檢疫中心，7日有咳嗽，8日發燒，送往律敦治醫院，今日確診

．平日與僱主同住，3月5日僱主入院，返回德輔道西341號住所住了一晚，住所沒有其他家人

第106宗確診補充資料：

．與3名女兒及家傭同住

第115宗確診補充資料：

．59歲女子，居於元朗原築1座

．1月31日至2月24日參加印度旅行團

．3月6日主要在家，家人成為密切接觸者，會安排檢疫

．3月7日入住檢疫中心，8日抽取深喉唾液檢測呈陽性，衛生署界定8日為發病日

．家中有養狗，會送往漁護署檢疫

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日（8日）第99宗確診者、76歲女子死亡，她本身有糖尿病及高血壓，入住明愛醫院後，3月3日凌晨血含氧量下跌，須插喉及送入深切治療部，昨日情況轉差；本港累計有3名確診者死亡。

劉家獻指出，昨日再多一名確診者出院，為第69宗48歲男子，他於2月20日入院，病情進展良好，經兩次病毒檢測結果呈陰性後出院；本港累計有59人出院。他又說，目前仍有53名確診者留院，一人危殆、2人嚴重、50人穩定。

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