選管會倡立法會選舉長者孕婦傷殘優先投票　公眾監票人數設限 (13:35)

選管會主席馮驊稱，去年區議會選舉投票期間，不少選民集中頭3小時投票，多個票站有排隊人龍，當時身體狀況、不能長期站立選民可在票站坐下，並記認位置。馮驊表示，社會有聲音認為某年齡層、身體狀況不宜長期站立的人，可否讓他們優先投票，但他強調只是諮詢，會再聆聽意見。

馮驊又稱，此建議絕無政治考慮，而是實際考慮。至於為何定在70歲，他稱是「表面上合適的歲數」。

馮驊表示，去年區選在「非常困難下舉行」，今次立法會選舉已制定指引，諮詢期由今日起至4月7日，選管會會總結經驗更新，但因公眾衛生考慮，不會辦諮詢大會。

按票站大小限公眾監票人數

馮驊提及，區選點票站出現公眾秩序問題，有公眾或對點票程序不太明白，在票站喧嘩叫囂謾罵票站人員，亦有票站主任被多人包圍。他建議，因應票站大小，設下公眾入內觀看點票人數限制，並要登記姓名及身分證，形容「法庭聽審都限人數」。他強調要合理平衡，絕非要限制公眾參與，但如太多人會出現秩序問題，亦會影響點票。

被問及若立法會選舉時疫情仍未減退的措施，馮驊稱現時仍有時間，屆時會視乎社會及公共衛生情況作安排，強調會聆聽專家意見。

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