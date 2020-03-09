【新冠肺炎】港人赴泰須交無感染風險證明書　否則不准登機 (14:55)

未能出示健康證明書的旅客不會獲准登機，亦不會獲發登機證；獲准登機的旅客須填寫健康申報表，並在抵泰時向傳染病控制人員遞交表格，有關人員有權要求旅客作健康檢查、隔離接受監察或拒絕有關旅客入境。

泰國旅遊局：港澳旅客入境須隔離14日

【13:40】因應新型冠狀病毒疫情持續蔓延，泰國政府旅遊局香港辦事處今在facebook發文稱，泰國政府要求所有由中國（包括香港和澳門）、韓國、意大利和伊朗入境的旅客，均需填健康申報表及隔離14天。若抵泰旅客被發現有病徵，會即時轉介並接受詳細檢疫測試。辦事處建議市民避免或延遲非必要的旅行，隔離14天的詳細安排有待進一步更新。

3月6日曾傳出泰國衛生部宣布港人抵泰須強制隔離14天，同日深夜泰國旅遊局澄清並無其事，泰國衛生部亦澄清只是「建議」來自受疫情影響地區的旅客抵埗後留在室內，被批評政策混亂。

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