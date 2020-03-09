【新冠肺炎】林正財：不應放鬆圍堵政策　可先讓高年級學生復課 (11:58)

林正財稱，因香港面積不大、人口集中，如果措施做得好，應該可以「圍堵到最後一刻」。他估計很可能還要圍堵一、兩年，繼續圍堵之餘，亦要思考長期戰爭下如何維持生活及經濟活動。被問及本港學校應否在4月復課，他稱要做好防感染控制，可考慮先讓高年級學生或是可控數目的學生復課，或是縮短留校時間，漸進式測試防控能力，不應一刀切。

對於港大微生物學系講座教授袁國勇建議，要求入境香港的人先在出發地區家居隔離14日，且檢測結果呈陰性及出示醫生證明才能入境，林正財認為不是所有國家能做到，他稱英美等國家根本不打算用大量測試劑作檢查，因此「未必測試得到」。

意大利確診數字激增，林正財認為需要考慮加強對該國入境限制。但他同時表示，部分國家因政策問題或檢測能力有限，以致確診個案不多，惟外界均相信這些國家其實有很多疫情，在未有實質確診數字下，香港難以作出防疫決定。

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