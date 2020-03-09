市民悼周梓樂警圍捕數十人　家屬批警濫捕 (11:30)

觀塘警署今早（9日）有約8名被捕者親友，帶同衣物及食物到警署守候，有社工在場協助，觀塘區議員王嘉盈亦到場跟進。

據王嘉盈了解，觀塘警署內共有41名被捕者，大部分在廣明苑被捕，最年輕僅14歲。警方容許家屬帶衣物及食物進警署，現有兩名律師在場跟進。

許先生表示，其30餘歲胞妹約於凌晨零時30分於廣明苑廣新閣門口被捕。他表示，自己和妹妹居於廣新閣，當時妹妹剛外出買飲品回家，手上還拿着膠袋，卻被警員以涉嫌非法集結拘捕。許先生發現她外出良久，遂下樓了解，目擊她被鎖上手扣、押上旅遊巴。許先生對此感憤怒，批評稱「絕對係濫捕！」

他今早接獲警方電話，稱可帶衣物到警署，他上午7時前已抵達，惟等候約兩小時，至9時半才有警員跟進處理。許先生稱妹妹的保釋金額為5000元，令他震驚，「無堵路、無衝擊，咁和平都要5000元，十分無理」。許先生現已繳付該筆保釋金，惟律師稱現仍在接見被捕者階段，即使已付保釋金，最快仍要明天中午才能完成手續。

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