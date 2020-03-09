大埔3區議員發現懷疑便衣警　遭警圍捕帶署 (13:02)

據悉，連桷璋、文念志及姚鈞豪於昨午遊行結束後，在大埔超級城附近一帶觀察。網上影片顯示，昨晚8時許，身穿寫有「議員監察」反光衣的3人於大埔超級城C區對開發現一名可疑男子，認出他為一名姓尹警員，他們跟蹤並追問該警員是否正執行便衣任務，對方未有回答，一直往安邦路、太和路行人隧道離去。片段顯示事發時該處一帶未有人群聚集堵路，僅有市民從遠處喝罵該警員。

3名議員追蹤至行人隧道前便離去，一群便衣警突然從C區後方跑出，先強行拉走其中一名議員助理，再將3名議員拉開搜查，其間姚鈞豪被扯着衣領強行按地下跪，文念志被壓着上半身按地制服，二人連同連桷璋、他們的助理一同被捕。

便衣警亦衝入大埔超級城追捕多人，其間於連接A區及B區的天橋上制服一男子，有女便衣警向他施放胡椒噴劑，有在旁拍攝的市民被喝令停止拍攝並搜查，及後獲放行。

大埔區議會11名民主派區議員凌晨趕到大埔警署提供支援。大埔區議員區鎮濠表示，事發時他與被捕3議員同行，該便衣警被認出時曾否認警員身分，自己因直播拍攝而墮後，未有與3議員一同被捕，惟有警員發現他正在拍攝時，以粗言咒罵。

另一大埔區議員胡耀昌預料眾人將於今日內獲准保釋，他稱3名議員當時無任何違法行為，文念志及姚鈞豪亦配合拘捕行動，但遭警員暴力對待，質疑警方惡意針對議員，已就前線警員執法時情緒失控等不專業行為投訴。

警方今早發新聞稿，稱昨晚約8時起，有示威者再次在大埔安邦路及太和路一帶聚集，拘捕11男2女，年齡介乎15至36歲，涉嫌非法集結，案件交由大埔警區重案組跟進。