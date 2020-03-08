【新冠肺炎】本港增4確診　印度團群組增1患者 (17:33)

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今午（8日）公布，本港新增4宗確診新型冠狀病毒個案，累計有113宗，以及一宗疑似個案。
第111宗確診：
．76歲男子，居於碧瑤灣31座，與太太及家傭同住
．與第105宗確診者、69歲婦人同團遊印度，2月24日返港
．返港後曾與家人包括兒子及媳婦見面，大多時間留在家中
．2月23日有輕微肚瀉，衛生署視為發病日
．病人太太已入住檢疫中心，衛生署會安排家傭及其他家人入住檢疫中心
第112宗確診：
．55歲男子，居於北角百福花園康福閣，是第83宗確診者、55歲婦的丈夫
．無病徵，上月底入住檢疫中心
第113宗確診：
．47歲女子，第85宗確診者周巧兒的家傭
．無病徵
第114宗確診：
．41歲英籍男子，居於跑馬地藍塘道安慧苑
．2月19日由香港前往日本公幹，21日返港，轉機往英國倫敦，29日乘國泰CX250航班返抵香港
．3月4及5日曾在利園一期上班
．3月6日頭痛、喉嚨痛、流鼻水，到律敦治醫院經病毒檢測證實陽性
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