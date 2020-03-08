【新冠肺炎】楊偉雄：引用AI及大數據程式計算家居檢疫者是否身處住所 (12:32)

政府2月3日推出「居家抗疫」電子手環監察接受家居檢疫者，創新及科技局長楊偉雄今（8日）發表網誌表示，本周會開始引用程式優化疫情追蹤，透過AI（人工智能）和大數據分析電訊網絡、Wi-Fi、藍牙、GPS等信號變化，配合電子手環，計算出家居檢疫者是否身處家中，程式由一間本港創科公司聯同本地大學研發。
楊偉雄稱，本港創科界利用多種本地研發科技抗疫，政府資訊科技總監辦公室為配合家居檢疫採用的電子手環，應用低功耗藍牙（BLE），配合智能手機和地理圍欄（Geo-fencing）技術，在不侵犯個人私隱的前提下，確定家居檢疫者的實時地理位置。方案由物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）牽頭，從敲定設計方案到成功做出樣辦，用了不足一星期，並用兩星期設立本地生產線，與7家本地機構合作，每月生產3000個手環以上。
新冠肺炎 相關報道：
私醫拒診發燒咳 病人組織：或違守則 醫生：缺裝備量力而為 不想SARS殉職再現
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 楊偉雄 電子手環 家居檢疫 創新及科技局 創科局 編輯推介