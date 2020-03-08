【新冠肺炎】楊偉雄：引用AI及大數據程式計算家居檢疫者是否身處住所 (12:32)

楊偉雄稱，本港創科界利用多種本地研發科技抗疫，政府資訊科技總監辦公室為配合家居檢疫採用的電子手環，應用低功耗藍牙（BLE），配合智能手機和地理圍欄（Geo-fencing）技術，在不侵犯個人私隱的前提下，確定家居檢疫者的實時地理位置。方案由物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）牽頭，從敲定設計方案到成功做出樣辦，用了不足一星期，並用兩星期設立本地生產線，與7家本地機構合作，每月生產3000個手環以上。

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