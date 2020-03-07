【新冠肺炎】逾兩成文職及專業人員憂裁員　議員促設緊急失業援助金 (19:15)

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩表示，康體教練是疫情影響下的「嚴重災區」，工會收十多名會員求助，不少為自由身或兼職教練，不少人於農曆新年至今「零收入」。他說，有高爾夫球用品廠家上月裁減15%僱員，又稱如3月情況沒有改善，將再裁減15%員工。

工聯會立法會議員何啟明建議，政府即時撥款成立緊急失業援助金，在綜援以外為失業僱員提供就業保障，並涵蓋兼職僱員。他又指出，疫情對文職及專業人員的影響會滯後一點，防疫抗疫基金未可提供即時支援，工會將約見政務司長張建宗，希望基金可支援文職及專業人士。

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