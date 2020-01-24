【新冠肺炎】警員醫院執勤自包「膠袋」　警方認錯：未掌握風險錯穿生化防護套裝 (18:50)

新型冠狀病毒疫情下，網上流傳相片顯示，兩名警員到醫院執勤時以大型「膠袋」套住自己。警方回應稱，1月30日接報一名正在醫院隔離病房隔離的病人與護士爭執，醫院職員報警，當時為本地疫情爆發初期，前線警務人員未能完全掌握相關風險，因而錯誤選擇個人保護裝備，於醫院工作期間穿上生化防護套裝處理案件。
警方表示，其後已提醒人員應按照衛生防護中心指引，選擇合適個人保護裝備執行職務；警隊已制定一套應付傳染病的工作指引，涵蓋一系列單位及個人防護措施，以及有關個人保護裝備的正確使用程序。但警方沒回應現存有多少保護衣和口罩。
衛生防護中心周四（5日）在facebook發帖，提醒「咪以為事但搵啲差唔多樣嘅膠布膠袋笠住自己就OK」，指出個人防護裝備的設計和物料均經過嚴格測試和驗證，穿著及脫下均有特定步驟，胡亂穿脫保護衣反而有更大感染病毒風險。
新冠肺炎 相關報道：
林鄭月娥訪大帽山郊野公園了解防疫措施 籲市民郊遊保持適當社交距離
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 警察 保護衣 膠袋 生化防護套裝 衛生防護中心 編輯推介