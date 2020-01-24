【新冠肺炎】警員醫院執勤自包「膠袋」　警方認錯：未掌握風險錯穿生化防護套裝 (18:50)

警方表示，其後已提醒人員應按照衛生防護中心指引，選擇合適個人保護裝備執行職務；警隊已制定一套應付傳染病的工作指引，涵蓋一系列單位及個人防護措施，以及有關個人保護裝備的正確使用程序。但警方沒回應現存有多少保護衣和口罩。

衛生防護中心周四（5日）在facebook發帖，提醒「咪以為事但搵啲差唔多樣嘅膠布膠袋笠住自己就OK」，指出個人防護裝備的設計和物料均經過嚴格測試和驗證，穿著及脫下均有特定步驟，胡亂穿脫保護衣反而有更大感染病毒風險。

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