【新冠肺炎】湖北返港婦確診　1月中赴武漢探親乘第四班包機回港【短片】 (16:43)

第109宗個案：

．38歲婦人，暫無病徵

．3月5日乘第四班包機從湖北抵港入住檢疫中心，6日檢取的呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性

．1月中到武漢探親，住在親戚家中，至回港前「無乜周圍去」

懷疑個案

．73歲女子，與第105宗個案參加同一個印度旅行團，但只在2月4至19日跟團，丈夫亦同團

．3月6日到養和醫院求醫，暫無病徵，呼吸道樣本初步呈陽性，轉送瑪麗醫院跟進；瑪麗醫院化驗其樣本呈陰性，需再取樣本覆檢

．回港後與第105宗確診者（2月23日發病）無接觸，若最終確診，相信是在印度染疫

另外，張竹君表示衛生防護中心接獲國泰航空通知，一名在韓國確診的22歲男病人曾兩度乘搭國泰航班。該病人2月27日發病，2月28日乘CX288航班由德國法蘭克福到香港，2月29日乘CX438航班由香港往韓國，衛生防護中心呼籲該兩班航班的乘客致電中心熱線2125 1122跟進。

新冠肺炎 相關報道：

陳肇始：首兩班湖北包機港人病毒檢測呈陰性

輸入個案連增 擴抵港健康申報 林正財：倘全球大流行 須思考圍堵策略

泰檢疫信息亂 旅議會：70團照去 當局澄清非強制隔離 「建議」留室內每日報健康

「豁免隔離」收緊 中港司機堵關抗議 駕貨車入境始免檢疫 業界憂影響日用品供應