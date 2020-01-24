【新冠肺炎】湖北返港婦確診　1月中赴武漢探親乘第四班包機回港【短片】 (16:43)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，一名乘搭港府第四班湖北包機回港的38歲婦人，今日（7日）確診感染新型冠狀病毒，是本港第109宗個案，另有一宗懷疑個案。
第109宗個案：
．38歲婦人，暫無病徵
．3月5日乘第四班包機從湖北抵港入住檢疫中心，6日檢取的呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性
．1月中到武漢探親，住在親戚家中，至回港前「無乜周圍去」
懷疑個案
．73歲女子，與第105宗個案參加同一個印度旅行團，但只在2月4至19日跟團，丈夫亦同團
．3月6日到養和醫院求醫，暫無病徵，呼吸道樣本初步呈陽性，轉送瑪麗醫院跟進；瑪麗醫院化驗其樣本呈陰性，需再取樣本覆檢
．回港後與第105宗確診者（2月23日發病）無接觸，若最終確診，相信是在印度染疫
另外，張竹君表示衛生防護中心接獲國泰航空通知，一名在韓國確診的22歲男病人曾兩度乘搭國泰航班。該病人2月27日發病，2月28日乘CX288航班由德國法蘭克福到香港，2月29日乘CX438航班由香港往韓國，衛生防護中心呼籲該兩班航班的乘客致電中心熱線2125 1122跟進。
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