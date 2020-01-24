【新冠肺炎】港增兩確診　一人與早前確診者同遊印度　一人湖北返港【短片】 (22:22)

第110宗個案：

．73歲女子，居於大坑瑞士花園一座，無病徵

．與第105宗及第107宗個案屬同一印度旅行團團友，但她與丈夫只於2月4至19日留在印度

．3月6日到養和醫院求醫，呼吸道樣本初步對新型冠狀病毒呈陽性，同日轉送瑪麗醫院治理，情況穩定，衛生防護中心今午（7日）暫將其列為懷疑個案

．3月7日，病人的呼吸道樣本經進一步檢測，證實對新型冠狀病毒呈陽性

．病人同住的丈夫和家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫

【16:43】衛生防護中心傳染病處主任張竹君公布，一名乘搭港府第四班湖北包機回港的38歲婦人，今日（7日）確診感染新型冠狀病毒，是本港第109宗個案，另有一宗懷疑個案。

第109宗個案：

．38歲婦人，報住深圳，暫無病徵

．3月5日乘第四班包機從湖北抵港入住檢疫中心，6日檢取的呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陽性，留醫威爾斯親王醫院

．1月中獨自乘高鐵由香港到武漢探親，報稱至離開前一直留在母親於武漢市江漢區的寓所內，未曾外出

懷疑個案

．73歲女子，與第105宗個案參加同一個印度旅行團，但只在2月4至19日跟團，丈夫亦同團

．3月6日到養和醫院求醫，暫無病徵，呼吸道樣本初步呈陽性，轉送瑪麗醫院跟進；瑪麗醫院化驗其樣本呈陰性，需再取樣本覆檢

．回港後與第105宗確診者（2月23日發病）無接觸，若最終確診，相信是在印度染疫

另外，張竹君表示衛生防護中心接獲國泰航空通知，一名在韓國確診的22歲男病人曾兩度乘搭國泰航班。該病人2月27日發病，2月28日乘CX288航班由德國法蘭克福到香港，2月29日乘CX438航班由香港往韓國，衛生防護中心呼籲該兩班航班的乘客致電中心熱線2125 1122跟進。

新冠肺炎 相關報道：

陳肇始：首兩班湖北包機港人病毒檢測呈陰性

輸入個案連增 擴抵港健康申報 林正財：倘全球大流行 須思考圍堵策略

泰檢疫信息亂 旅議會：70團照去 當局澄清非強制隔離 「建議」留室內每日報健康

「豁免隔離」收緊 中港司機堵關抗議 駕貨車入境始免檢疫 業界憂影響日用品供應