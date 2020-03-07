青年涉狂亂駕駛傷人遭警拔槍拘捕　入院缺席聆訊押後再審 (16:12)

前日（5日）晚上，駕駛執照過期的無業青年涉駕車越過雙白線，遭交通警員追截期間企圖撞向對方，警員拔槍示警，拘捕駕車青年及車上的男學生。案件今（7日）在九龍城裁判法院提訊，司機被起訴「橫過附有虛線的連續白線」及管有伸縮棍等共7項控罪，因入院缺席聆訊，押後至下周三（11日）再訊。男生涉管有伸縮棍，獲准保釋至4月14日，其間要守宵禁令。
首被告為無業的鍾志明（22歲），次被告為職業訓練局二年級生梁嘉偉（16歲）。首被告被控的其中6項控罪，包括橫過附有虛線的連續白線、車輛的司機因狂亂駕駛而傷人、未能在規定下出示身分證明文件、駕駛時無駕駛執照、駕駛時沒有攜有駕駛執照，以及駕駛未獲發牌車輛。
控罪指稱，首被告3月5日在黃大仙駕車橫過路上的連續白線，以及胡亂駕駛使葉錦偉受傷。首被告亦未在警員規定下出示身分證明，沒持有和攜有駕駛執照，涉事私家車亦未獲發牌照。
另外，首被告及次被告同被控一項管有攻擊性武器罪。控罪指稱，兩人同日管有黑色伸縮棍。
其他報道：立法會選舉新民黨稱集中精力保直選兩席 黎棟國：倘黨外代表當選要脫離原政黨
相關字詞﹕橫過附有虛線的連續白線 車輛的司機因狂亂駕駛而傷人 未能在規定下出示身分證明文件 駕駛時無駕駛執照 駕駛時沒有攜有駕駛執照 駕駛未獲發牌車輛 黃大仙 編輯推介