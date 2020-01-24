立法會選舉新民黨稱集中精力保直選兩席　黎棟國：倘黨外代表當選要脫離原政黨 (15:30)

初選機制特別開放予非黨員參加，自由黨李梓敬昨（6日）表示，會在下周決定是否參加新民黨新界東初選。黎棟國指出，若非黨員在初選勝出，要加入新民黨再出戰立法會選舉，若在立法會選舉勝出則要脫離原來的政黨。黎棟國不透露誰人已報名參加初選，他稱自己至今無意參選。

新民黨初選評分機制包括三部分，遴選委員會評估、地區支持度和新民黨整體支持度，分別佔評分比例的50%、30%和20%。遴選委員會評估包括筆試、面試和模擬論壇，委員會由新民黨中委組成，亦包括新民黨高層。黎棟國沒有透露委員會的成員名字，但指出參選者不得同時評審參選的地區，舉例假設新民黨主席葉劉淑儀參加港島初選，她不可評審港島區初選，但可評審新界東。

被問到若有人為參選立法會而離棄原有政黨，政治上是否有問題，黎棟國稱在揀選過程中，會對參選者得出結論。雖然只有黨員可投票，他不認為黨外參選者是「陪跑」，形容任何人參加初選「都會在同一起跑線」。

至於開放參選是否因為現任新民黨議員葉劉淑儀或容海恩有不足？黎棟國表示，港島和新界東都要找最好候選人，想通過初選機制找到最有實力的人，形容此平台是公道、公開、公平的比併。

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