鄧炳強：撤控不代表濫捕　訓斥警員不代表事件完結 (13:51)

對於有警員涉於通州街公園毁壞露宿者家當而被捕，鄧炳強指出，任何人包括警員若有犯法就會拘捕，今次經調查後合理懷疑該警員干犯了罪行，因而作出拘捕。被問及事件會否影響警隊形象，他說「如果有警員被捕當然有影響」。

他表示，已對有關21宗受訓斥警員的執法投訴進行紀律覆檢，主要涉及不當使用武力、有不當語言和不當行為，強調訓斥絕對不是終點而是起點。而去年交通警衝向人群的事件，他說紀律覆檢未完成，該警員已復職，主要是考慮到該警員繼續執勤不會對警隊或市民構成危險。

他又稱，警方在反修例事件中拘捕了7700多人，當中有四成是學生，他擔憂年輕人守法意識薄弱，並強調撤控不代表濫捕，警方是有合理懷疑和證據才作拘捕。

另外，鄧炳強日前兩度去信投訴港台節目《頭條新聞》，他稱自己也很喜歡收看該節目，覺得「好好笑」，節目演繹自己亦無傷大雅，但不應有誤導信息令市民覺得警隊做事馬虎及濫權，影響市民對警隊信心。

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