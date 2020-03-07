康文署場館及7圖書館下周三局部重開　籃球場健身室等仍關閉 (11:58)

為避免疫情蔓延，政府1月底開始關閉大部分康樂設施。康樂及文化事務署（康文署）今日（7日）宣布，部分室內康樂場地及文化設施將於下周三（11日）重新開放，惟個別設施仍會繼續關閉。
重開的室內體育設施包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室/枱、單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑及室內網球場。市民可於下周一（9日）開始透過康體通網上預訂10天內的上述設施，或於下周三（11日）起到康樂場地的櫃位訂場。
不過重開場館的一些設施仍將繼續關閉，直至另行通告，包括多用途主場內其他隊際運動設施（如籃球場、排球場、投球場等）、活動室、舞蹈室、健身室、兒童遊戲室、自修室、運動攀登牆、美式桌球室等。
詳情可參閱：重新開放的康文署轄下陸上康樂場地名單
為免人多聚集及減少社交接觸，重開的設施將限制使用及逗留人數、取消團體作賽，以及暫停開放更衣室、沖身設施和觀眾席等，市民進場前亦須量體溫。
另外，香港中央圖書館、大會堂公共圖書館、九龍公共圖書館、荃灣公共圖書館、沙田公共圖書館、屯門公共圖書館和屏山天水圍公共圖書館（成人、青少年及兒童圖書館），下周三局部重開，並實施特別開放時間。圖書館將控制入場人數，於服務時間內分段開放，每節約一小時，並派籌讓市民以先到先得方式進館。
香港藝術館、香港文化博物館、香港電影資料館和茶具文物館亦將開放部分展覽設施，採取分段式（每節兩小時）入場，市民以先到先得方式進館。
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