美眾議院外交委會聲明關注黎智英等被捕　外交部駐港公署強烈譴責 (22:30)

美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot L. Engel）和高級成員麥考爾（Michael McCaul）在美國時間昨日（5日）發出聲明，指香港當局拘捕壹傳媒創辦人黎智英、前立法會議員李卓人和楊森涉嫌參與去年8月31日未經批准的遊行，是出於政治動機，對此深表關注。外交部駐港特派員公署發言人反駁指出，相關言論顛倒黑白、荒唐無稽，充斥反中亂港的「政治動機」，唯恐香港不亂，對此表示強烈譴責和堅決反對。
美國眾議院外交事務委員會的聲明表示，若中國以為違反自己的法律可以不引起國際社會關注，是非常錯誤，帶有政治動機地利用香港法律體系，會進一步損害香港良好法治和自治的聲譽，特別是對和平示威者使用暴力的人仍然逍遙法外。
聲明指出，黎智英等人正是香港人行使言論和集會自由權利而被恐嚇的受害者，敦促香港政府立即釋放所有因政治動機而被拘留的人。他們又說，會按《香港人權與民主法案》審查侵害香港自治的行為。
外交部駐港特派員公署發言人表示，黎智英之流長期從事禍國亂港活動罪證確鑿，美國政客卻把他們粉飾為「集會與言論自由的踐行者」，香港警方嚴格依據法律對涉嫌犯罪的黎智英等人採取行動，美政客卻顛倒黑白、污蔑特區警方「濫用法律」是出於「政治動機」，是賊喊捉賊；美方以《香港人權與民主法案》相威脅，充分暴露其踐踏法治為虎作倀的卑劣行徑。
發言人重申，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。
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