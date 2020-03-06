男童涉高處向警倒通渠水被拒保釋　投訴被毆損右耳聽覺 (20:28)

15歲男童被控意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕液體、管有攻擊性武器、管有適合用作非法用途的工具。控罪指稱，他於今年3月2日在秀茂坪牛頭角上邨一大廈，向警員X淋潑腐蝕液體，即通渠水；以及於3月4日在秀茂坪一屋邨單位內管有攻擊性武器，即一把刀及手銬；同日同地管有兩罐白電油、防毒面具、護膝和士巴拿等。

控方申請押後案件，以待警方翻查閉路電視片段、檢驗涉案腐蝕液體及調查被告手機。辯方投訴，被告被捕後遭警員毆打及掌摑，令其右耳一段時間失去聽覺，至律師到警署時才要求送他入院檢查，被告上庭時仍未恢復聽覺。

據了解，有警員於3月2日凌晨1時許，在牛頭角上邨遭高空墜下的腐蝕液體濺中，警員上肢及臉部有水皰，頸及臉紅腫，警方其後在大廈內檢取5個樽及玻璃樽碎片。被告兩日後在住所被捕，警方搜出涉控罪的物品，但沒有搜出腐蝕液體。被告疑於2月29日購買4支通渠水，把部分混合鹽及糖等，成為另外3支「通渠水」，在案發日倒落街，涉針對警員施襲。

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