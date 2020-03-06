【新冠肺炎】俄羅斯度蜜月持特區護照女子遭扣留檢疫 (18:50)

葛珮帆稱，二人入境後因不諳俄語，故未能閱讀當地新聞，並繼續遊玩，妻子當日即時被罰款5000盧布（約576港元），並被要求簽署俄文文件，其後丈夫被送返港，妻子需留在當地檢疫，一度失去聯絡。

葛珮帆引述保安局回覆稱，已聯絡該名遭隔離檢疫的當事人，因被送往檢疫中心，需在當地多留5至6日，其後會直接被送往機場並送返港。葛珮帆呼籲港人留意，多地採取不同封關措施，呼籲港人若要外遊，需提前了解當地政策及措施，若知悉外遊目的地有檢疫要求，應重新考慮，若已抵達當地，則需持續留意當地新聞。

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