【新冠肺炎】新增2宗確診　包括與69歲確診婦遊印度團友 (17:29)

第106宗確診：

．56歲印度裔商人，香港居民，與太太及兩名女兒及工人同住半山寶珊道寶城大廈A座

．潛伏期曾經外遊，到倫敦及巴黎公幹

．2月25日，由香港往倫敦

．3月1日，由倫敦往巴黎

．3月3日，乘搭英國航空航班BA0323商務艙由巴黎往倫敦

．3月4日，乘搭英國航空航班BA27商務艙返港，晚上發燒頭痛肌肉痛

．3月5日，嘉諾撒醫院短暫逗留，送入律敦治醫院

．3月6日確診染病

．2月19日至25日潛伏期，在香港逗留期間，曾到尖沙嘴科學館道新東海商業中心辦公室工作，與客戶用膳，將追蹤這些密切接觸者。

．由於潛伏期期間大部分時間不在香港，較大可能是輸入個案

第107宗確診：

．85歲男子，香港居民，與第105宗個案的69歲女患者參加同一個旅行團

．居住美景臺

．1月31日至2月24日到印度旅遊

．回港後，多數留在家中，曾駕車送妻子去看醫生

．3月4日去長洲數小時，然後回家

．3月5日，有咳，入瑪麗醫院

第105宗確診、69歲婦人資料補充：

．3月1日中午除在「My Garden」露天地方參加婚宴，晚上在喜來登酒店參加中式婚宴，共12圍，會聯絡密切接觸者

．其丈夫亦初步陽性

．同團有20人，8人不在香港，7人現於加拿大（當中有1人初步陽性），1人在英國

．呼籲2月29日由坐CX838由香港往加拿大的乘客通知衛生署

另外，張竹君稱，有曾來港的患者於3月2日在泰國確診，詳情如下：

．43歲男性

．2月29日坐CX250頭等艙來港探朋友數小時，同晚坐CX617商務艙返泰國，呼籲坐過上述兩班機的乘客聯絡衛生署

．3月2日發燒、咳嗽，之後入院確診

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