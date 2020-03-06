屯門元朗3便利店遇劫　警拘3少年 (23:10)

【23:10】警方表示，元朗警區重案組第三隊人員經調查後，今日下午在元朗區再拘捕一名17歲男子，涉嫌行劫及企圖行劫。他涉嫌與一宗於3月2日在屯門區發生的行劫案及兩宗在元朗區發生的行劫及企圖行劫案有關。

該名被捕17歲少年連同昨日（5日）被捕兩名男童已分別被控兩項行劫及一項企圖行劫罪，案件將於明日（7日）於屯門裁判法院提堂。

【16:44】元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛表示，周一凌晨2時至5時，元朗及屯門發生兩宗行劫案及一宗企圖行劫案，3宗案件均針對24小時營業的連鎖便利店，疑犯利用一把牛肉刀指嚇店員，要求交出現金，3宗案件合共損失1.2萬元現金。警方相信3宗案件是同一伙人所為，交由元朗警區重案組合併調查。

經情報分析及翻查閉路電視片段，警方鎖定兩名目標男子，昨晚拘捕14歲及15歲男子，兩人已輟學，報稱無業，為朋友關係，有黑社會背景。兩人在警誡下承認有份參與上述3宗案件，警方初步調查相信兩人財政有問題，即興參與劫案。警方事後在現場附近後巷檢獲涉事牛肉刀，並在水渠位置檢獲疑犯犯案時身穿的衣物。警方相信最少一人仍然在逃，拘捕行動將會繼續。據悉，兩被捕男童經常流連遊戲機中心，屬同一個黑社會社團；警方事後無法起回贓款。

歐陽肇剛稱，今年2月至今，元朗區已發生10宗針對24小時營業連鎖便利店的劫案，警方已偵破其中8宗，拘捕9名男子，年齡介乎14至66歲。警方會視乎案件嚴重程度，成立專案調查小隊；不同警區亦會調配人手，到高風險的黑點作高姿態巡邏。