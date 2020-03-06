屯門元朗3便利店遇劫　警拘兩涉案男童 (16:44)

元朗警區助理指揮官（刑事）警司歐陽肇剛表示，周一凌晨2時至5時，元朗及屯門發生兩宗行劫案及一宗企圖行劫案，3宗案件均針對24小時營業的連鎖便利店，疑犯利用一把牛肉刀指嚇店員，要求交出現金，3宗案件合共損失1.2萬元現金。警方相信3宗案件是同一伙人所為，交由元朗警區重案組合併調查。

經情報分析及翻查閉路電視片段，警方鎖定兩名目標男子，昨晚拘捕14歲及15歲男子，兩人已輟學，報稱無業，為朋友關係，有黑社會背景。兩人在警誡下承認有份參與上述3宗案件，警方初步調查相信兩人財政有問題，即興參與劫案。警方事後在現場附近後巷檢獲涉事牛肉刀，並在水渠位置檢獲疑犯犯案時身穿的衣物。警方相信最少一人仍然在逃，拘捕行動將會繼續。據悉，兩被捕男童經常流連遊戲機中心，屬同一個黑社會社團；警方事後無法起回贓款。

歐陽肇剛稱，今年2月至今，元朗區已發生10宗針對24小時營業連鎖便利店的劫案，警方已偵破其中8宗，拘捕9名男子，年齡介乎14至66歲。警方會視乎案件嚴重程度，成立專案調查小隊；不同警區亦會調配人手，到高風險的黑點作高姿態巡邏。