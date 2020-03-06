【新冠肺炎】袁國勇：強制隔離倘不執行　防疫工作將前功盡廢 (16:55)

防疫措施須堅持至氣溫攝氏25至30度

內地鳳凰衛視的專訪將於今晚（6日）播出，袁國勇在《問答神州》節目上指出，在攝氏25至30度氣溫下，新冠病毒的生存能力會大大減弱，加上人體免疫系統的作用，危害會減少，而港府採取的所有措施都是爲了堅持到那個時候。他說，檢疫及防疫措施屆時才可逐步降級，如果突然把現有措施叫停，相信香港可能很快會變成韓國大邱、中國武漢的情況。

袁國勇說，香港有需要大量增加測試，現時很多人在社區內發燒、傷風、咳嗽、流鼻水，但測試數量遠遠不够，每日起碼要做兩三千個測試，甚至私家醫生都盡量要提供測試，甚至要把其他呼吸道病毒的感染測試都一起做，及早找到病人，立即開始追蹤、隔離。

袁國勇表示，如果香港的情况好像大邱或武漢，醫療系統亦一樣會癱瘓。他解釋，當患者過多，「醫護人員做不到，他們太累了，自然就會受到感染。當醫生、護士都病倒，甚至死亡的時候，整個社會就真的會恐慌」。他認為港府有必要阻止疫情在社區蔓延，若控制不到，醫管局和醫院亦難以處理。

（鳳凰衛視）

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