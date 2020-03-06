運房局收緊強制檢疫豁免範圍　逾20中港司機堵塞深圳灣入境車道 (16:50)

昨日中午有跨境貨車司機經深圳灣口岸入境香港時，得知運輸及房屋局收緊豁免範圍，只容許經貨車通道入境的貨車司機獲豁免隔離，其他途徑入境不獲豁免。當時有逾百司機並非駕貨車經貨車通道入境，而是駕公司私家車經私家車通道及乘中港巴士經入境大堂入境，他們得悉要被強制檢疫後即拒絕入境。部分人返回內地，20多名司機通宵滯留口岸，駕私家車堵塞其中3條入境車道，與當局僵持。

業界消息稱，行內不少跨境貨車司機長居內地，平日需駕公司私家車或經入境大堂入境香港，取車後返回內地取貨再送港。政府除豁免跨境司機及必要的陪同人員，居內地司機在過關時提交「醫學監測通知書」及物流公司工作證明後，亦可豁免強制隔離。

消息稱，業界中有人利用上述彈性措施於網上招客，聲稱可協助偽造工作證明，讓有意入境者一同乘公司私家車入境，避過強制隔離，每次索價2500至3000元。

香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉質疑有人把「醫學監測通知書」曲解成「免疫紙」，同時衛生署前線把關鬆懈，致當局「揸正嚟做」，令相當數量跨境司機受影響。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，收緊政策僅影響長居內地的司機及「白牌車」，認為業界應考慮司機與貨車「齊上齊落」，以配合防疫政策。

食物及衛生局副局長徐德義承認，當局曾彈性容許個別跨境司機經私家車客運通道及入境大堂入境可獲豁免強制隔離，因過程中難以辨認司機身分，遂於昨午收緊政策。