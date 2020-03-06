【新冠肺炎】港大估算發病死亡率1.4%　長者風險較高 (15:50)

發病死亡率即有病徵的患者當中，死亡人數所佔比例，當中包括有病徵但沒被確診的患者，但不包括沒有病徵的隱形患者。港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授、世衛傳染病流行病學及控制合作中心創立總監梁卓偉，以及港大醫學院公共衛生學院流行病和生物統計學分部教授胡子祺的團隊，以武漢1月初之前的患者數據，推算全球發病死亡率約為1.4%。梁卓偉估計，今次疫情發病死亡率較SARS和1918年西班牙流感的死亡率低，但高過2009年豬流感的死亡率，而發病死亡率1.4%已不算低，情況不容忽視。

梁卓偉說，長者屬高危人群，應特別照顧長者，長者及與長者同住的人應避免聚會，盡量留在家中，避免外遊。

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