兩歲童骨折陰囊瘀傷　倉務員控虐兒被拒保釋 (15:10)

被告包迪倫（24歲）為倉務員，被控虐兒、駕駛時無駕駛執照、沒有第三者保險而使用車輛共三罪。控罪指稱，他今年2月在香港某處故意虐待或忽略兩歲4個月的黎姓男童；並於3月3日在元朗合益路與又新街交界干犯其餘兩罪。

據了解，男童母親在2月中旬初次發現男童的手腳有傷。2月21日，被告在天水圍帶男童外出玩耍，其後在餐廳向女友聲稱男童因意外受傷。翌晚，三人在旺角用餐，被告曾帶男童換尿片約15分鐘，母親當晚發現男童陰囊有傷，把他送往屯門醫院治理。

醫生發現，男童右眼角膜出血，臉及前臂有傷，肋骨及兩小腿骨折，陰囊紅腫及瘀傷，可能由他人襲擊造成。被告在元朗被捕，聲稱可能是不小心造成的傷勢。

控方申請押後案件，以索取男童醫療報告及法律意見，反對被告保釋。辯方投訴稱，被告被捕後，分別在警車及警署遭警員掌摑。

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